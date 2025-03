Etapy rekrutacji

Złożenie wymaganych dokumentów

Jeśli przygotowałaś/-eś/ wymagane dokumenty, złóż je osobiście lub za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej lub prześlij do jednostki organizacyjnej Policji, w której chcesz pełnić służbę. Gdy masz wątpliwości, dokumenty możesz wypełnić na miejscu – pomożemy Ci. Przejdź do usługi "Wstąp do Policji" w serwisie ePUAP aby wypełnić Elektroniczny kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Policji. Instrukcja korzystania z usługi "Wstąp do Policji" w serwisie ePUAP dla osób, które chcą rozpocząć rekrutację do służby w Policji (pdf 591,76 KB). W momencie złożenia dokumentów rozpoczyna się postępowanie kwalifikacyjne.

Test wiedzy

Składa się z 40 pytań dotyczących funkcjonowania Policji i trwa 40 minut. Do każdego z pytań testu podano 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za każdą prawidłową odpowiedź uzyskasz jeden punkt. Maksymalnie możesz uzyskać 40 punktów. Test wiedzy może być przeprowadzany w formie pisemnej albo z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. Test ten nie jest etapem selekcyjnym, co oznacza, że przechodzisz do kolejnego etapu z każdą liczbą punktów. Pamiętaj! Liczba punktów, którą uzyskasz może mieć wpływ na twoje miejsce w ostatecznym rankingu kandydatów. Test przeprowadzany jest w komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji albo w jednostce szkoleniowej Policji. Przykładowa baza pytań umieszczona jest na stronie internetowej Akademii Policji w Szczytnie.

Test sprawności fizycznej

Przeprowadzany jest zwykle w tym samym dniu i miejscu co test wiedzy. Składa się z czterech prób sprawnościowych przeprowadzonych w jednym dniu: rzut oburącz zza głowy do przodu piłką lekarską o ciężarze 3 kg – ta próba zostanie zaliczona pozytywnie jeżeli osiągniesz odległość 4,5 m lub więcej,

siady z leżenia na plecach w czasie 30 sekund – pozytywny wynik uzyskasz wykonując minimum 14 powtórzeń,

bieg ze zmianą kierunku – aby zaliczyć pozytywnie tę próbę musisz ją wykonać w czasie 33 sekund lub szybciej,

bieg z obieganiem stojaków w czasie 90 sekund – uzyskasz pozytywny wynik jeśli wykonasz co najmniej 19 powtórzeń. Pamiętaj – test jest taki sam dla kobiet i mężczyzn. W jego trakcie sprawdzamy takie zdolności motoryczne jak: siła, wytrzymałość, zwinność oraz koordynacja ruchowa. Wynik, który uzyskasz, przeliczany jest na punkty. Co najmniej 7 dni przed terminem przystąpienia do testu sprawności fizycznej możesz przystąpić do próbnego testu sprawności fizycznej. Pozytywny wynik testu sprawności fizycznej uzyskasz otrzymując co najmniej 32 punkty i zaliczysz wszystkie próby sprawnościowe. Pamiętaj, że możesz ponownie, jeden raz w ramach tego samego postępowania przystąpić do testu sprawności fizycznej, jeżeli bezpośrednio po jego zakończeniu złożysz ustne oświadczenie o woli ponownego przystąpienia do testu. Ważne - przystępując do testu musisz posiadać przy sobie: pisemne oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych,

dowód osobisty,

strój i obuwie sportowe.

Badanie psychologiczne

Przeprowadzane jest przez psychologów w jednostkach organizacyjnych Policji. Bezpośrednio przed przystąpieniem do badania zostaniesz zapoznana/-y/ z jego zakresem i sposobem przeprowadzania. Test psychologiczny przeprowadza się stosując następujące metody: test, kwestionariusz, wywiad i obserwację. Otrzymanie pozytywnej opinii psychologicznej jest równoznaczne z zaliczeniem tego etapu postępowania kwalifikacyjnego.

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa ta prowadzona jest przez zespół. Jej celem jest poznanie Twojej motywacji do podjęcia służby w Policji, oczekiwań związanych ze służbą oraz prezentowanych wartości. Może zostać przeprowadzona z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego umożliwiającego jej przeprowadzenie na odległość.

Komisja lekarska

W ramach tego etapu będziesz poddana/-y/ specjalistycznym badaniom lekarskim, na podstawie których komisja oceni Twoją fizyczną i psychiczną zdolność do służby w Policji. Uzyskanie orzeczenia lekarskiego o zdolności do pełnienia służby jest równoznaczne z zaliczeniem etapu.

Postępowanie sprawdzające